أدعية للمتوفى يوم الجمعة.. «اللهم وسع له قبره مد بصره»

أدعية للمتوفى يوم الجمعة الذي يعد عيد للمسلمين وفيه ساعة إجابة، لذلك يأمل الداعون أن تتزامن هذه الساعة مع رفع أياديهم إلى السماء والدعاء لفقيدهم، حتى يظله الله برحمته ويغفر له خطاياه.

دار الإفتاء: الدعاء للمتوفى سرا أو جهرا

دار الإفتاء أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني، أن الدعاء للمتوفى يكون سرا أو جهرا وبأي صيغة تشتمل عليه فالأمر في ذلك واسع والتنازع من أجل ذلك يخالف الدين مؤكدا على أن التضييق في الدعاء من البدع المذمومة.

أحب الأدعية للمتوفي يوم الجمعة

ومن أحب الأدعية للمتوفى يوم الجمعة وفقًا لما نشرته الإفتاء: «اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».