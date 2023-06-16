مصطفى قمر ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم «أولاد حريم كريم»

كشف الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صوره جديدة من كواليس فيلم «أولاد حريم كريم» ودالذي يصوره حاليا.

ونشر مصطفي قمر صورا من كواليس الفيلم، منها الصورة التي تجمعه بنجله تيام معلقا: «بخاف من الموتوسيكلات وتيام دايس بنزين ولا هامه، يعني يا تيام حلاقيها منك ولا من الحريم.. أولاد حريم كريم بنصور حاليا مع الأستاذ العبقري علي إدريس.. استنونا».

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة الجزء الأول علا غانم، ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، داليا البحيري، إدوارد، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.