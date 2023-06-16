الأمن العام: ضبط 5 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح في دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (دمياط – كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة).

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا مخدرات، بإجمالي مضبوطات (10 كيلوجرام من مخدر الحشيش - 15 كيلوجرام من مخدر البانجو - 13 كيلوجرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل مفرمة لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لحيازته كميات كبيرة من المفروم، ودهون مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (400 كيلو جرام لحوم مفرومة – 1,200 طن دهون) جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة.