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القبض على 25 متهما بحيازة أسلحة نارية في المنيا

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:31 ص | السبت 10 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

شن الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ساحل سليم).

وأسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (35) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (11 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية).

- ضبط (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ (417) حكما قضائيا متنوعا.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع