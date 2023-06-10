القبض على 25 متهما بحيازة أسلحة نارية في المنيا

شن الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة ساحل سليم).

وأسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (35) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (11 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – طبنجة - 11 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية).

- ضبط (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ (417) حكما قضائيا متنوعا.