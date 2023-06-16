بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل في المنوفية

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل في المنوفية.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة اليوم، والذي جاء بعنوان «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، باعتبارها من الأخلاقيات التي حث عليها الدين الإسلامي، وكذلك تخصص خطبة الجمعة اليوم جزءًا منها للحديث عن فضل العشر الأول من ذي الحجة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:55 مساء

موعد أذان العصر: 4:33 مساء

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:31 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:34 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساءً

أذان العشاء: 9:36 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 8:06 مساء

موعد أذان العشاء: 9:42 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 20:18 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:16 مساء