رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل في المنوفية

كتب:

شريف سليمان
12:51 م | الجمعة 16 يونيو 2023
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل في المنوفية.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة اليوم، والذي جاء بعنوان «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، باعتبارها من الأخلاقيات التي حث عليها الدين الإسلامي، وكذلك تخصص خطبة الجمعة اليوم جزءًا منها للحديث عن فضل العشر الأول من ذي الحجة.

من خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الدقهلية

موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:55 مساء

موعد أذان العصر: 4:33 مساء

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء

موعد أذان العصر: 4:31 مساء

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:34 صباحًا

أذان الظهر: 12:49 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساء

أذان العصر: 4:34 مساء

أذان المغرب: 8:01 مساءً

أذان العشاء: 9:36 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:01 مساء

موعد أذان العصر: 3:39 مساء

موعد أذان المغرب: 8:06 مساء

موعد أذان العشاء: 9:42 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 20:18 صباحا

أذان الظهر: 12:54 مساء

أذان العصر: 4:20 مساء

أذان المغرب: 7:48 مساء

أذان العشاء: 9:16 مساء

اقرأ المزيد:

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. 1:12 ظهرا بمطروح

محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء ترميمه

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة على قناة الناس

«الإفتاء»: صلاة الجمعة في الحرم المكي تعادل 100 ألف صلاة

موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف توقيتها في المحافظات

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن في القاهرة على قناة الناس
بقلم شريف سليمان