موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. 1:12 ظهرا بمطروح

اعلنت هيئة المساحة المصرية كافة مواعيد الفروض الخمسة ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 16 يونيو الجاري، تلبيه لرغبة المواطنين في معرفة التوقيتات الصحيحة لأداء الفريضة في جماعة.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم وتحديدا موعد صلاة الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

آذان الجمعة في القاهرة 12:59 ظهرًا.

آذان الجمعة في الإسكندرية 01:01 ظهرًا.

آذان الجمعة في طنطا 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:49 ظهرًا.

آذان الجمعة في قنا الساعة 12.50 ظهرًا.

آذان الجمعة في سوهاج الساعة 12:54 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنيا الساعة 12:57 ظهرًا.

آذان الجمعة في الأقصر 12:50 ظهرا.

آذان الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:12 ظهرا.

آذان الجمعة في أسيوط الساعة 12:56 ظهرًا.

آذام الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:57 ظهرًا.

آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:56 ظهرًا.

آذان الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:43 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 12:55 ظهرًا.

آذان الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:51 ظهرًا.

آذان الجمعة في الفيوم الساعة 12:57 ظهرًا.