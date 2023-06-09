موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف توقيتها في المحافظات

يهتم جميع المصلين بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، حتى يتمكنوا من آداء الفرائض في موعدها دون تأخيرها، ويحرص الكثير منهم على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم، حتى يستطيعون الذهاب إلى المساجد قبل وقت كافٍ من الصلاة لحضور خطبة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم وتحديدا موعد صلاة الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

آذان الظهر الساعة 12:54 مساءً.

آذان العصر الساعة 4:30 مساءً.

آذان المغرب الساعة 7:55 مساءً.

آذان العشاء الساعة 9:28 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم

آذان الجمعة في الإسكندرية 12:59 مساءً.

آذان الجمعة في طنطا 12:55 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:47 مساءً.

آذان الجمعة في قنا الساعة 12.48 مساءً.

آذان الجمعة في سوهاج الساعة 12:52 مساءً.

آذان الجمعة في المنيا الساعة 12:56 مساءً.

آذان الجمعة في الأقصر 12:49 مساءً.

آذان الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:10 مساءً.

آذان الجمعة في أسيوط الساعة 12:54 مساءً.

آذام الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:55 مساءً.

آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:55 مساءً.

آذان الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:42مساءً.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 12:54 مساءً.

آذان الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:50 مساءً.

آذان الجمعة في الفيوم الساعة 12:56 مساءً.