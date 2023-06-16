سفينة وادي الملوك تنضم للأسطول المصري.. تزيد حجم التجارة بين مصر ودول العالم (صور)

أعلنت وزارة النقل، رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ميناء الإسكندرية، والتي انضمت للشركة الوطنية للملاحة وبذلك أصبح أسطول الشركة يتكون من 13 سفينة، في إطار خطة الدولة لتطوير الأسطول المصري، خاصة وأن السفينة يمتد طولها لـ 229 م وعرض 32.25م وأقصى غاطس 14.5م والحمولة 82.3 ألف طن.

نوعية سفينة وادي الملوك

سفينة وادي الملوك، صب جاف حديثة فئة «BULK»، وتتطابق مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وهي من طراز «كامسرماكس» حمولة 82300 طن ساكن، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، وتعتبر السفينة أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.

تقنيات سفينة وادي الملوك

السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وتم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، وتعد الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز، وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن إنضمام سنفية وادي الملوك للأسطول البحري التجاري المصري، يعد إضافة قوية لهذا الأسطول، ومن المقرر أن تسهم في زيادة حجم التجارة بين مصر والدول الأخرى.

خبيرة: بداية حقيقة للتجارة الدولية

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية في الوقت الحالي، حريصة على الاهتمام بالبنية التحتية في أساليب النقل الداخلية والخارجية سواء النقل البحري أو البري، موضحة أن وزارة النقل بذلت جهودا كبيرة في تطوير الموانئ المصرية سواء بزيادة طول أرصفتها وعمقها.

وأكدت أن سفينة وادي الملوك تعد أكبر وأجدد وأعمق سفينة في الأسطول التجاري وهي بداية حقيقة للتجارة الدولية بين مصر والدول الأخرى.