بدء التدريب البحري الدولي «IMX CE22» بنطاق الأسطول الجنوبي المصري

انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي «IMX CE22» والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويعد التدريب «IMX CE22» من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط، إذ يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 51 دولة.

ومن المنتظر أنَّ يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي.

يأتي التدريب تأكّيداً لعمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.