إزالة 220 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تمكن حملات مجالس المدن بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، من إزالة 220 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 التي شهدتها مدن وقرى المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وِأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن إجمالي حالات الإزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 21 بلغت 220 حالة على مساحة 43 فدانا و11 قيراطا و8 أسهم و47 ألفا و896 مترا، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.