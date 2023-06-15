5 أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ.. فسحة على أد الإيد

تتزايد عمليات البحث من قبل المواطنين عن الخروج والتنزه خلال عيد الأضحى المبارك، ولعل ما يميز هذا الأمر إذ كانت الخروج والتنزه والاستمتاع بالهواء العليل وجمال الطبيعة بالمجان، وهو الأمر الذي يزيد من هرمون السعادة والمرح، إليكم 5 أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ، حيث تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الساحلية الجذابة، التي تطل على مياه البحر المتوسط.

5 أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ

تقدم «الوطن»، للعائلات، والأسر، وللبنات، والشباب 5 أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ مجانا، كما أن تلك الأماكن تتميز أنها لها طابع خاص من الروعة والجمال الساحر.

- كورنيش بحيرة البرلس الواقع في مدينة بلطيم.

- كورنيش مدينة دسوق، الواقع في مدينة دسوق، والمطل علي مياه فرع النيل برشيد.

- الممشى السياحي الرائع، بمصيف بلطيم، في مدينة بلطيم.

- الذهاب للتقاط الصور من فوق التلال الرملية والواقعة، داخل نطاق مدينيي، برج البرلس، وبلطيم، التي تطل مباشرة على سواحل البحر المتوسط.

- كما لديك فسحه أخري للدخول لجميع شواطئ مصيف بلطيم بالمجان.

أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ بمصيف بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شواطئ مصيف بلطيم تستقبل الزائرين مجانا، ولك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتاً أنه جرى تجهيز كل الشواطئ بمصيف بلطيم، عبر توفير المنقذين علي الشواطئ، ووضع خطة للعمل على نظافة شواطئ مصيف بلطيم، وتوفير كافة سبل مقومات الحياة للزائرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير أماكن للخروج في عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ.