«بحوث كفر الشيخ»: 3 نصائح مهمة عند شتل الأرز.. التجفيف باليوم السادس

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، إن محصول الأرز الشعير من المحاصيل الرئيسية في المحافظة، حيث يتم زراعة نحو 242 ألف فدان أرز، خلال موسم الزراعة الجاري 2023، من أنواع الأرز الشعير عريض الحبة، والأرز الشعير رفيع الحبة.

3 نصائح هامة لمزارعي الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأوضح «الرفاعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على مزارعي محصول الأرز الشعير عقب عملية الشتل، اتباع التالي:

- من الضروري عند شتل محصول الأرز في الأرض ورية أن يجف برية الشتل حتى يتم معاودة الري بعد اليوم السادس، حتى يساعد ذلك على نمو جذور الأرز بالحقل.

- عدم ري الأرز الشعير وبه مياه بل يجب عند جفاف التربة.

- أن يكون ري محصول الأرز مرة من 4 حتى 5 أيام.

أنواع تقاوي الأرز الأكثر إنتاجية تصل ل5 أطنان

وأضاف «الرفاعي»، أن أفضل أصناف لتقاوي الأرز الشعير تصل الإنتاجية لكل فدان أرز ما بين 4 حتى 5 أطنان أرز، وهي، جيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسخا 101، وسخا 104، وسخا 106، وسخا 107، وسخا 108، وسخا سوبر 300، وهجين مصري 1، وهي أفضل الأصناف تقاوي الأرز، حيث تحتل محافظة كفر الشيخ، 35% من إنتاجية الأرز الشعير على مستوى المحافظات.