3 عروض رسمية تهدد بقاء أحمد سيد زيزو في الزمالك

تلقى نادي الزمالك 3 عروض رسمية خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

عروض سعودية وتركية تهدد بقاء زيزو في الزمالك

وأكد مصدر داخل النادي، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك تلقى 3 عروض رسمية في الوقت الحالي، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو بداية من الموسم المقبل، وعلى رأس هذه العروض التي وصلت للنادي خلال الساعات الماضية، اثنين من ناديين في الدوري التركي، سيخوضان مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى نادٍ سعودي كبير.

وأضاف المصدر: «أحمد سيد زيزو لديه الرغبة في خوض تجربة خارج الدوري المصري في الموسم المقبل، بعد المستويات التي قدمها رفقة نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، لكن اللاعب ينتظر قرار النادي النهائي لحسم موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري».

موعد انتهاء عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يفتح النادي حتى هذه اللحظة خطوط التواصل مع اللاعب، من أجل تمديد عقده مع النادي بداية من الموسم المقبل بصورة نهائية، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ والرحيل عن الأبيض بنهاية الموسم المقبل.