حبس 3 أشخاص متهمين بتجارة المخدرات 4 أيام بالبحيرة

قرر قبل قليل المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لضبطهم وبحوزتهم عدد 126 طربة للمخدر الحشيش مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

حبس عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة

كان قد تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع وحدة مباحث إيتاي البارود من ضبط عدد 3 أشخاص مقيمين بناحية محافظة القاهرة، أثناء تواجدهم على الطريق الزراعي بإيتاي البارود وبحوزتهم عدد 126 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد، 3 عاطلين، يترددون على دائرة مركز شرطة إيتاي البارود يقومون بالاتجار في المواد المخدرة.

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتجارة المخدرات

كما أوضحت المعلومات أن المتهمين، يتخذون من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بالطريق الزراعي وبحوزتهم 126 طربه لمخدر الحشيش وعدد 3 ومبلغ مالي، وبمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، والهواتف المحمولة بغرض الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات أن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى 15 عاما ويأتي ذلك طبقاً لملابسات وحيثيات الواقعة