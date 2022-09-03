«6 كيلو حشيش».. حبس 3 عاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 عاطلين، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات «حشيش» والتي تقدر بـ6 كيلو، قبل ترويجها على عملائهم في مدينة الشروق.

ضبط كمية من الحشيش قبل ترويجها

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة السويس، حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من الحشيش وزن 6 كجم ومبلغ مالي، فضلا عن 4 هواتف محمولة.

اعتراف المتهمين بالواقعة

وبمواجهة المتهمين وسؤالهم عن المضبوطات، اعترفوا أنها بحيازتهم بقصد الإتجار بها وترويجها وبيعها على عملائهم في مدينة الشروق.

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «الحشيش» مهما كانت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة، إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.