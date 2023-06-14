أمين الفتوى لقناة الناس: يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت كبيرة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يقول: ما حكم الاشتراك في الأضحية ونصيب كل مشترك في الذبيحة؟ موضحًا أنَّ الأضحية إذا كانت كبيرة مثل «الجمل» أو «العجل» يجوز الاشتراك فيها ولكن بشروط.

شلبي: الاشتراك في أضحية يجوز بهذه الشروط

وأضاف «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الأضحية التي يجوز الاشتراك فيها بجانب أنها ذبيحة كبيرة مثل «العجل» أو «الجمل»، فمن الضروري ألا يقل الاشتراك فيها عن السبع للذبيحة في هذه الحالة، أو ما يعادل الأضحية بخروف أو جدي ويكفي لأسرة واحدة.

أضحية الابن إذا استقل في معيشته

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّ الأسرة هنا المقصود بها «الزوج والزوجة والأولاد قبل زواجهم واستقلالهم»، أي في حالة المتصل الاشتراك في الأضحية لابد ألا يقل عن السُبع ممثلاً أسرة مستقلة ولا يدخل ضمن أسرة الأب وإلا كان غير جائز كأضحية، مضيفًا: «الثُمن أقل من السُبع ولا يجوز في هذه الحالة كأضحية ولا يجوز في حالة المتصل هنا الأضحية، والمعيشة المستقلة لأحد الأبناء توجب عليه الأضحية كأسرة مستقلة إذا كان مقتدراً».