قيمة صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023.. يبدأ من 5 آلاف جنيه

صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023 من الوسائل التي يلجأ إليها عدد من المسلمين خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إذ يسعى الكثير من المسلمين لتنفيذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية، ومن صور الأضحية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف المصرية صكوك الأضحية، محددة قيمتها.

صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023

صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023، أعلنت الوزارة قيمته، مشيرة إلى أن قيمة الصك للأضاحي المستوردة يبلغ 5000 جنيه، أما قيمة الصك للأضاحي البلدية يبلغ 8000 جنيه.

صك الأضحية

واستكمالا للحديث عن صك الأضحية وزارة الأوقاف 2023 أجابت دار الافتاء عن سؤال ورد إليها جاء نصه «ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟».

مشروعية صك الأضحية

وورد في صك الإضحية، أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.