أماكن العيادات الطبية للحجاج المصريين في مكة والمدينة.. 3 أرقام للتواصل

ما زالت بعثات الحج المصرية تواصل سفرها للملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، وحرصا على صحة الحجاج الذين يؤدون الفريضة في أجواء شديدة الحرارة، فقد خصصت وزارة الصحة والسكان عيادات طبية بمكة والمدنية، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج المصريين.

عناوين عيادات بعثة الحج

وبلغ عدد العيادات المخصصة للحجاج 11 عيادة طبية في مكة والمدينة، تقدم خدمات الكشف وصرف علاج مجانا للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 - 1444»، وتستعرض «الوطن» عناوين وأماكن عيادات البعثة الطبية وأرقام الهواتف المخصصة لها.

عناوين عيادات بعثة الحج في مكة المكرمة

- 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق: أبراج مكة وإعمار جراند وإعمار المنار والماسة بدر ونزيل المشاعر ودار الخليل والرشد.

- 3 عيادات طبية بشارع أجياد بفنادق: الماسة جراند وريحان المشاعر ورمادا دار الفائزين.

عيادت البعثة الطبية بالمدينة المنورة

- عيادة فندق إعمار رويال

- عيادات فندق المرسي.

أرقام هاتفية للتواصل مع بعثة الحج الطبية

وخصصت وزارة الصحة 3 أرقام هاتفية لتسهيل التواصل مع البعثة الطبية للحج بالأراضي المقدسة، على النحو التالي:

أرقام التواصل في مكة المكرمة

9660545027145+

9660545053928+

أرقام التواصل في المدينة المنورة:

9660540341747+

مستشفيات مخصصة للحجاج بمكة والمدينة

كما توجد مستشفيات مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة والمنورة على النحو التالي:

مستشفيات مكة المكرمة اضغط هنــــــا

مستشفيات المدينة المنورة اضغط هنـــا

رحلات الحج اليوم

وتسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 17 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لنقل حجاج القرعة بمحافظات القاهرة والشرقية وبورسعيد، وحجاج بعثات وزارات الداخلية والصحة والسياحة والأثار، وحجاج دولة فلسطين وأجانب، فضلا عن الركاب الترانزيت وحاملي تأشيرات العمل.