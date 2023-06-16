مصر للطيران تسير 17 رحلة اليوم لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

قالت شركة مصر للطيران، إنه في إطار الجسر الجوي الذي تسيره لنقل الحجاج لهذا العام فإن الشركة ستسير اليوم عدد 17 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل حجاج القرعة بمحافظات القاهرة والشرقية وبورسعيد، بالإضافة إلى حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار وحجاج دولة فلسطين وأجانب، فضلا عن الركاب الترانزيت وحاملي تأشيرات العمل.

مصر للطيران تسير اليوم 10 رحلات من القاهرة إلى جدة

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان صحفي اليوم أن الـ 17 رحلة التي ستسيرها اليوم سيكون خط سير 10 منها القاهرة -جدة، بينما سيكون خط سير الـ 7 الباقية من القاهرة إلى المدينة المنورة.

حجاج السياحة

وفى سياق متصل، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركة مصر للطيران تنقل هذا العام نحو 8 آلاف حاج من حجاج السياحة، لافتا إلى أن ذروة سفر حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية سيكون يوم 1 ذو الحجة من العام الهجري 1444، الموافق يوم 19 يونيو الجاري.