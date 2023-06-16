إرشادات «الحج والعمرة» للتعامل مع الحجاج كبار السن.. «رفقا بهم»

أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج هذا العام بالمملكة العربية السعودية، ويتوجه الملايين من الحجاج الراغبين فى أداء مناسك الحج من بينهم أطفال وكبار السن، إذ تسعى السعودية لتوفير جميع الخدمات والاستعدادات لاستقبال موسم الحج، ومساعدة الحجاج فى أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

السعودية تؤمن كبار السن خلال موسم الحج لأداء المناسك

وخصصت وزارة الحج والعمرة جهودها لضمان سلامة كبار السن خلال أيام الحج المقبلة، حيث قدمت الوزارة نصائح للعاملين عن طريقة التعامل مع كبار السن أثناء أداء المناسك خلال موسم الحج 1444 هـ.

وحسبما ذكرت الصحف السعودية، صباح اليوم، فإن الوزارة أوصت بمعاملة ضيوف الرحمن تحديدا كبار السن في الدخول والخروج، وعدم مزاحمتهم أو مضايقتهم، وحمايتهم، وإعطائهم الأولوية في ركوب الحافلات، والتحلي بالصبر خلال التعامل معهم والرفق بهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة أو طلبها لمن يحتاجها منهم.

نصائح للحجاج كبار السن خلال موسم الحج

وأضافت الوزارة أن جميع ضيوف الرحمن من كبار السن هم محل توقير لدى جميع العاملين والحجاج، وداعيا بأن يتجنبوا الزحام والتدافع، وأخذ أكبر قدر من الراحة، وشرب الماء الكثير في حال ارتفاع درجات الحرارة، وطلب المساعدة عند الحاجة.

ومن جهة أخرى، أكد ناصر الزهراني، نائب مساعد رئيس شؤون المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، أن التجهيزات الكبرى لموسم حج هذا العام، اعتمدت على رعاية ضيوف الرحمن وتقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.