ابنة أسيوط «كوكتيل» مواهب.. «إيمان» تتغلب على إعاقتها بمهنة التطريز

العزيمة والإصرار ومواجهة التنمر، كان دافعًا لابنة ساحل سليم في محافظة أسيوط، أن تثبت نفسها أمام أسرتها والمجتمع، إيمان محفوظ أحمد، من ذوي الهمم، أكدت قدرتها على فعل كل شيء، بعدما استطاعت أن تمتلك كوكتيل من المواهب، إذ تعلمت مهنة الخياطة والهاند ميد، والتطريز، فضلا عن موهبة الغناء.

كرسي متحرك

على كرسي متحرك لا تستطيع الاستغناء عنه، تجلس «إيمان» وبجوارها منتجات من الملابس المطرزه، التي صنعتها بيدها، تسوقها في المعارض المختلفة، التي تقيمها محافظة أسيوط.

«الوطن» رصدت قصة كفاح إيمان محفوظ ابنة أسيوط في التقرير التالي:

«إيمان» من ذوي الهمم، حاصلة على المرحلة الإعدادية، واجهت ظروف صعبة أثناء ممارسة مهنتها في بداية الأمر، ثم بعدها نجحت في الالتحاق بمركز التأهيل، وتعلمت الخياطة والهاند ميد والتريكوه والتطريز، حتى تغلبت على ظروفها، وأصبحت تشارك في معارض في المحافظة وخارجها، وتمارس المهن التي تعلمتها.. بحسب حديثها لـ«الوطن».

وأضافت «محفوظ»، بعد أن تعلمت هذه المهن، هناك صعوبات واجهتني، منها عدم تقبل المجتمع لذوي الهمم في العمل بسهولة، وبفضل الله تحديت تلك الصعوبات، ونجحت في إثبات نفسي، وأصبحت أشتغل على الماكينة والتطريز، ومن الصعوبات التي واجهتني أيضا التنمر من بعض الأشخاص في المجتمع، وبفضل الله نجحت في تخطي ذلك بالإصرار والعزيمة، وتحقيق النجاحات.