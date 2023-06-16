محافظ أسيوط يوجه بتكثيف دورات التحول الرقمي ومنظومة المرتبات الحكومية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط، وأحمد صبحي، مدير الحسابات بالمحافظة، لمناقشة سبل تكثيف دورات التحول الرقمي ومنظومة المرتبات الحكومية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أنماط العمل الحكومي، وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديري الحسابات والعاملين بالإدارات المالية والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

التحول الرقمي ومكافحة الفساد

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تكثيف البرامج والدورات التدريبية في مجال «التحول الرقمي ومكافحة الفساد» والدورات التدريبية الخاصة بـ«المشاكل العملية لمنظومة المرتبات الحكومية payroll»، والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة، وخاصة في تطبيق منظومة المرتبات «payroll».

وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

تنمية الموارد الذاتية

كما استعرض المحافظ، خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.