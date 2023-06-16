محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة ديروط ضمن خطة التطوير

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار واستكمال أعمال التطوير والتجميل بمختلف الأحياء والمراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، فضلا عن استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة كبديل للرصف، نظرا لضيق الشوارع القديمة بالمنطقة، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

المظهر الجمالي والحضاري

وتابع محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة ديروط الضيقة، والتي لا يمكن رصفها نظرا لضيق الشوارع، حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحي وجميع المرافق للمنطقة، وذلك بالشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة.

تركيب بلاط الإنترلوك

كما أعلن محافظ أسيوط عن متابعته لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال بالشوارع والميادين التي تشهد تطوير وتجميل طبقاً للإمكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال، مشددًا على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجاري تنفيذها ومتابعة الانتهاء من هذه الأعمال طبقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا وفقًا للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق.