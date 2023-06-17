«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس اليوم: ابتعدوا عن أشعة الشمس

ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة، شهدته كل الأنحاء أمس الجمعة، إذ وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم السبت، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ونوهت هيئة الأرصاد بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لتجنب زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض المواطنين لضربات الشمس.

وبالنسبة لحالة الطقس في القاهرة الكبرى، فيسود بها طقس شديد الحرارة إلى جانب الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية اليوم السبت، على فترات متقطعة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي الاثنين والثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعه بين 1 و1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، وبتراوح ارتفاعه بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية: تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 21 درجة.

- جنوب سيناء: تسجل العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

- جنوب الصعيد: تسجل العظمى 44 والصغرى 31 درجة.