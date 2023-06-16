«الأرصاد» تحذر من التعرض لأشعة الشمس.. وحالة الطقس خلال الساعات القادمة

ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة، شهدته كافة الأنحاء اليوم الجمعة في مصر، إذ وجهت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراتها للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس، وأوضحت حالة الطقس خلال الساعات القادمة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر من أشعة الشمس وحالة الطقس خلال الساعات القادمة

وبعد أن وجهت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين تحذيراتها من التعرض لأشعة الشمس، أوضحت حالة الطقس خلال الساعات القادمة، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وبعد التحذير من التعرض لأشعة الشمس جاءت حالة الطقس خلال الساعات القادمة ودرجات الحرارة، كالتالي:

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 -

لسويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 -

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 -