حالة الطقس اليوم ونصائح من «الأرصاد» لحماية طلاب الثانوية العامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة، إذ ترتفع درجات الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ونقدم لكم من خلال «الوطن»، نصائح لتفادي الطقس السيئ، خاصةً في ظل وجود امتحانات طلاب الثانوية العامة، للحفاظ على صحتهم، إذ يتسبب الطقس في مشكلات صحية، خاصةً أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، يصاحبها نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سيناء، ومناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح لتفادي الطقس السيئ

نصحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»: «في ظل حالة الطقس يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يزيد الشعور بالحرارة، وإبعاد الجسم عن مناطق الشمس المرتكزة، مع المحافظة على ارتداء الكمامات الواقية لاضطرار الخروج من المنازل، والابتعاد عن الأشجار والمباني وأعمدة الإنارة والألواح المعدنية، وتناول أطعمة ومشروبات تعزز المناعة لتقوية الصحة».

وأكدت «غانم» أنه يجب حرص مرضى الصدر والجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية على ارتداء الكمامات حتى لا يتأثروا بالأتربة، مع إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة للطقس السيئ، خاصةً في ظل وجود امتحانات الثانوية العامة، وأضافت أنهم عليهم ارتداء قطع ملابس مناسبة لطبيعة حرارة أجسامهم، على أن تكون قطع قطنية، وألا تكون أكثر امتصاصًا للشمس.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى، ستكون على النحو التالي:

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 - 24

- الإسماعيلية 38 - 27

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 28