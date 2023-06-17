كيفية التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري.. اعرف الشروط

تعد وظائف البنوك، من المهن المرموقة، التي يسعى للقبول بها خريجي الكليات المختلفة، وتحديدا كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، إذ أنه بمجرد إنهاء الطالب للمرحلة التعليمية، والحصول على الشهادة الدراسية الخاصة به، يبدأ في رحلة بحثه عن وظيفة مناسبه له، تجعله قادرا على بناء حياة جديدة.

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن وظائف خالية لذوي الخبرة في المجال المصرفي، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة لوظائف ذوي الخبرات، وكيفية التقديم على الوظائف المطلوبة، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف ذوي الخبرات في البنك الأهلي المصري

- يجب ألا يكون للمتقدم لوظائف البنك الأهلي له أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي من الحاصلين على شهادة عليا بدرجة بكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 شهور.

خطوات التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري

- يدخل الراغب في التقديم لـ وظائف البنك الأهلي، على الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

- يختار الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة.

- وبعد الدخول على الصفحة الخاصة بالتقديم، يقدم الطلب بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، وملء استمارة طلب تقديم الوظيفة.

- وبعد الانتهاء من ملء الاستمارة، يضغط مقدم الطلب على تسجيل، حتى يتم تسجيل طلبه على الموقع.