وظائف البنك الأهلي المصري 2023 لحديثي التخرج.. الشروط وخطوات التقديم

يحرص الكثير من خريجي الجامعات على البحث عن وظائف خالية بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم، وتعد البنوك من أكثر الأماكن التي يرغب الشباب العمل بها، وازداد البحث عن وظائف البنك الأهلي المصري 2023 لحديثي التخرج رغبة منهم في العمل في مجال دراستهم.

ليعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف خالية لحديثي التخرج، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري 2023، وفق الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت كالتالي:

شروط التقدم لـ وظائف البنك الأهلي المصري 2023

- أن يكون الراغب في التقديم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- أن يكون الراغب في التقديم ليس لديه أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 28 عاما عند التعيين في البنك.

- يجب أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي الخاص به.

الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري 2023

- خريجو كليات التجارة من أقسام المحاسبة أو الضرائب او التمويل أو تسويق او إدارة أو تجارة خارجية.

- خريجو كليات إدارة الأعمال من أقسام بنوك أو ائتمان أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو لوجيستيات أو تسويق.

- خريجو كليات اقتصاد وعلوم سياسية من أقسام اقتصاد أو إحصاء أو تكنولوجيا معلومات.

- خريجو كليات حاسبات ومعلومات.

- خريجو كليات حقوق.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري 2023 من حديثي التخرج، الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، والدخول إلى الأيقونة الخاصة بالوظائف، ثم اختيار وظائف حديثي التخرج 2023، ثم يتم ملأ البيانات الخاصة بالرغب في التقديم على الوظائف.