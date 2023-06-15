وظائف خالية في البنك الأهلي لحديثي التخرج.. اعرف الشروط المطلوبة

تُعد وظائف البنوك من أكثر فرص العمل التي يسعى للحصول عليها خريجو الكليات المختلفة، وبشكل خاص الحاصلون على مؤهل بكالوريوس تجارة، أملا منهم في العمل في المجال المصرفي المرتبط بمجال دراستهم، وتحرص عدد من البنوك على توفير تلك الفرص للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية عقب التخرج مباشرة.

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن توفير فرص عمل لحديثي التخرج بفروع البنك المختلفة، لخريجي أعوام 2019 و2020 و2021 و2022، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف البنك الأهلي المصري والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي المصري

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- يجب ألا يكون للراغب في التقديم للوظائف أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم لتلك الوظائف ألا يزيد عمره عن 28 عام فى تاريخ الموافقة على التعيين.

- لابد أن يكون محل الإقامة الخاص بالمتقدم للوظائف مطابق للرقم القومي.

التخصصات المطلوبة لوظائف حديثي التخرج للبنك الأهلي المصري

- خريجي كليات التجارة من شعبة المحاسبة أو الضرائب أو التمويل أو التسويق أو الإدارة أو تجارة خارجية.

- خريجي كليات إدارة الأعمال شعبة ائتمان أو بنوك أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو تسويق.

- خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية من شعبة اقتصاد أو إحصاء.

- خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات حاسبات ومعلومات.

- خريجي كليات هندسة حاسبات.

- خريجي كليات حقوق.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج، الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك، واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بوظائف حديثي التخرج، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف.