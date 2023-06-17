موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء

موجة شديدة الحرارة، شهدتها كل الأنحاء بداية من أمس، حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، ساد بها طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، جعلت المواطنين يتسائلون عن موعد تحسن حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة تستمر على مدار أيام الجمعة والسبت، التي كان معدل الارتفاع بها، يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، والعودة للمعدلات الطبيعية، بدء من يوم الأحد الموافق 18 يونيو، لتسجل القاهرة الكبرى بهذا اليوم، 33 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى.

موعد وأماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

أضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق، سقوط أمطار خفيفة، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19 و20 يونيو الجاري، وتتمثل هذه المناطق، في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 17 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الأحد 18 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

درجات الحرارة الاثنين 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.