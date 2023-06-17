«القاهرة الإخبارية»: زيارة بلينكن للصين تجنبا لتحول المنافسة إلى صراع

أكد رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، ستؤدي لرجوع العلاقات الأمريكية الصينية لما كانت عليه قبل حادث المنطاد الصيني أوائل هذا العام في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى عدم تحول المنافسة بينهما إلى صراع.

إلغاء زيارة للصين بسبب حادث المنطاد

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية الأمريكي، كان يستعد لزيارة الصين، ووقعت حادثة المنطاد، وألغى زيارته وقتها، لافتًا إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية، بدأت في التدهور من وقتها، ووصلت لأدنى مستوياتها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة لا يعول عليها كثيرًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدًا بتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، ذكر فيه أنه لا يجب توقع حدوث تقدم كبير في العلاقات الأمريكية الصينية، بناء على هذه الزيارة.

قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

وأشار إلى أن هذه الزيارة، تهدف للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، لافتًا إلى أن ما حدث بينهم خلال الفترة الأخيرة قلل مستوى الاتصال بينهما، وإن كانت الاتصالات ما زالت مستمرة، حتى لا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع.