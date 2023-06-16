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«القاهرة الإخبارية»: سول تقدم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

كتب:

محمد عزالدين
06:59 م | الجمعة 16 يونيو 2023
لاجئون سوريون - أرشيفية

لاجئون سوريون - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت خطتها لتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي (نحو 15.3 مليار وون) إلى اللاجئين السوريين، إذ ذكرت وزارة الخارجية في سول، أن الحكومة أعلنت خطتها في «المؤتمر الدولي السابع بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقد في بروكسل يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) والذي استضافه الاتحاد الأوروبي.

%70 من سكان سوريا يحتاجون للمساعدات

وحضر المؤتمر الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وسفير كوريا الجنوبية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو 70% من سكان سوريا البالغ عددهم 22 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

أزمات إنسانية واسعة النطاق

وذكرت وزارة الحارجية بسول أنه بصفتها عضو جديد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2024 إلى 2025، ستشارك كوريا الجنوبية في جهود المجتمع الدولي للدول التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق.

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