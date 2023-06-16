«القاهرة الإخبارية»: الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يزور مصر غدا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، سيبدأ غدًا السبت، زيارة إلى القاهرة تستمر ثلاثة أيام.

لقاءات ثنائية رفيعة المستوى

وذكر وفد الاتحاد الأوروبي بالعاصمة المصرية القاهرة،، اليوم الجمعة، أن «بوريل» سيعقد خلال الزيارة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

فرصة لتعزيز الشراكة

وأشار البيان إلى أن الزيارة تعد فرصة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية، من بينها الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي.