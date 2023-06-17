بدء انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية.. 11 مرشحا و44 ألف ناخب (صور)

انطلقت، صباح اليوم، انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من العام الجاري 2023 حتى 2027، ويتنافس عليها قائمة وحيدة في الإسكندرية.

تفاصيل انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية، يتنافس في الانتخابات قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم 9 مرشحين، ومرشحين أخران، لاختيار مجلس ادارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 حتى 2027.

قائمة تخوض انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

وتضم القائمة الوحيدة التي تخوض انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية كلا من أحمد محمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية حاليا، وأحمد حسن أحمد، وأحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، وعمرو أحمد مصيلحي، وياسر المناويشي، ومحمد ماهر حنفي، ومحمد سامي فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم ابو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

توافد الناخبين على انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

وتُجرى الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، ويبلغ عدد الناخبين 44 ألفا و364 ناخبا، فيما انطلقت في التاسعة من صباح اليوم وسط توافد الناخبين.