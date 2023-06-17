علي جمعة يوضح 4 أركان لـ شروط عقد الزواج.. ليس من بينها التوقيع (فيديو)

شروط عقد الزواج من الموضوعات التي تناولها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، موضحًا أنَّ الزواج له أركان إذا استوفت صار حلالًا وإن لم تستوفي فهو حرام وزنا، بصرف النظر عن مسميات الزواج، كاشفًا أنَّه لا يشترط توقيع الزوجين على ورقة ليصير الزواج حلالًا.

شروط عقد الزواج

وبخصوص شروط عقد الزواج وصحته، قال «جمعة»، في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنَّ الزواج له أركان أمام الشريعة إذا استوفت يصبح الزواج حلالا وإذا لم تستوفي تصير حراما»، مشيرًا إلى أنَّ الأركان هي:

أولًا: الخلو من الموانع الشرعية، بمعنى «عدم جواز الزواج من الأخت أو الأخت في الرضاعة أو أم من دخلت بها أو أم من كتبت عليها، وهكذا باقي الموانع الشرعية».

ثانيا: القبول والإيجاب «ليس بالإجبار».

ثالثا: قبول الزواج أمام اثنين شهود عدول «أي يشهد أمام القاضي».

رابعا: موافقة الولي مثل «ابن عمها أو أخوها أو أبوها، وهذه لم يشترطها الإمام أبو حنيفة فتزوج المرأة نفسها».

نسخ

وتابع المفتي السابق بخصوص موضوع شروط عقد الزواج وصحته قائلًا إنَّه بتوافر هذه الأركان الأربعة «انتقل الوضع من الزنا الحرام إلى الحلال ويترتب على هذا العقد المهر، إما يتمّ تحديده أو نرى بنت خالتها أو الجيران فمثلًا تزوجن بـ50 ألف إذا في ذمته 50 ألفًا»، بحسب تعبيره.

هل يشترط توقيع عقد للزواج؟

وتطرق علي جمعة في موضوع شروط عقد الزواج إلى مسألة اشتراط توقيع ورقة أو عقد زواج، كاشفًا أنه لو تزوجا على هذا الأساس دون ورقة فالزواج حلال، وأصبحت زوجته أمام الله ولا يجوز لها أن تتزوج غيره ولا يمكن للزوج أن يتزوج بنتها أو أمها وهكذا.