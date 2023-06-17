«الداخلية» تضبط 5 لصوص في القطامية والموسكي والتجمع: أحدهم سرق 23 هاتفا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق نتائج إيجابية، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص حال شروعهم في سرقة غطاء بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة القطامية، وبإرشادهم تم ضبط 5 أغطية بالوعات وسيارة ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية البالوعات، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل.

سرقة الهواتف المحمولة

كما ضُبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته 23 هاتف محمول مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، وشاكوش حديدي، وبمناقشته عن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم بأسلوب «كسر الزجاج»، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل للمجني عليه وتعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

سرقة الشقق السكنية

كما تمكنت الحملات من ضبط شخص له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط مصوغات ذهبية، ومبلغ مالي من عملات أجنبية ومحلية، و4 ساعات يد، وجهاز «لاب توب»، وهاتفي محمول، وجواز سفر لإحدى الدول خاص بالمجنى عليه، ودفتري شيكات خاصين بالمجني عليه.

وأقر المتهم، بأن تلك المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وأنه قام بإنفاق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية وشراء هاتف محمول، بإستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.