«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1798 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 14476 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 186 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 141 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات بناء – محال دون ترخيص)، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.