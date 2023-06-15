«الداخلية» تعلن مد فعاليات مبادرة «كلنا واحد» شهرين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

1211 فرعا على مستوى الجمهورية

كما جرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة، بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة- الجيزة- القليوبية».

وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، محملة بعبوات تضم سلع غذائية، تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.