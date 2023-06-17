الأدعية المأثورة في الحج.. اعرف المستحب ترديده بالطواف والسعي وعرفة

وردت الأدعية المأثورة في الحج في فيديو بثته القناة الرسمية لرئاسة شئون الحرمين على يوتيوب، وفيديو آخر لدار الإفتاء المصرية مع كثير من الأدعية في الطواف والسعي والوقوف بعرفة.

الأدعية المأثورة في الحج

نبدأ الأدعية المأثورة في الحج بأدعية الطواف وفقا لما ذكرته القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين على «يوتيوب» خلال فيلم تعليمي نشرته عن صفة العمرة من النية إلى تمامها، حيث يدخل الحاج البيت الحرام مقدما رجله اليمنى كما ورد في السنة الصحيحة قائلا: اللهم صل على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

دعاء الطواف

وجاء في فيلم رئاسة شئون الحرمين عن أدعية الطواف ضمن الأدعية المأثورة في الحج أنه بمشاهدة الحاج للكعبة يتوقف عن التلبية ويتوجه نحو ركن الحجر الأسود ليبدأ الطواف من عنده، «ثم يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود فيشير إليه قائلا «الله أكبر»، كما يسن أن يقول الحاج والمعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).

دعاء السعي بين الصفا والمروة

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه بعد الانتهاء من الطواف يمضى إلى المسعى ويستحب له في طريقه أن يشرب من ماء زمزم، ثم تناول الفيديو دعاء السعي بين الصفا والمروة، في سياق الحديث عن الأدعية المأثورة في الحج، حيث يصعد الصفا قائلا نبدأ بما بدأ الله به تاليا قول الله تعالى: « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ »، ويتوجه نحو القبلة يحمد الله تعالى ويكبره ويدعوه بخضوع قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر الدعاء ثلاث مرات ويدعو فيما بينها بما شاء، ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة ذاكرا ربه داعيا بما تيسر

دعاء يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن موضوع الأدعية المأثورة في الحج فقد تناولت دار الإفتاء المصرية في فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب الإجاب على سؤال ماذا نقول يوم عرفة، وقال أمين الفتى في الفيديو: نحن هنا والحجيج هناك في قرب ورحمة وفي نعمة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون م نقبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، هذا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، ندعو بأن يغفر الله لنا وندعو بالعفو والرحمة وسعة الرزق وأن يرزقنا الله الأمن والأمان، وندعو بخيري الدنيا والآخرة.

وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا حكر عليك في الدعاء فبابه واسع ولا تنسى بجانب الدعاء كثرة الذكرة وتلاوة القرآن خاصة ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذكر عند الكلام على دعاء عرفة».