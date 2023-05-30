لبيك اللهم لبيك أفضل أدعية مناسك الحج.. احرص على ترديدها

تفصلنا أيام قليلة عن بدء موسم الحج 2023 و يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفريضة كونها أحد أركان الإسلام الخمس التي فرضها الله على عباده وبدأ البعض يتساءل عن أدعية مناسك الحج لترديدها أثناء تواجدهم ببيت الله الحرام، من بينها لبيك اللهم لبيك.

لبيك اللهم لبيك.. أدعية مناسك الحج

لبيك اللهم لبيك تعد أفضل أدعية مناسك الحج، حسبما قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يمكن للمسلم ترديد العديد من صيغ الدعاء المختلفة في مثل هذه الأيام المباركة قبل أن يحل موسم الحج، موضحا أنه ليس هناك صيغة محددة للدعاء ولكن يمكن ترديد صيغة من صيغ أدعية الحج والتي من بينها:

- لبيك اللهم لبيك

- اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

- اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.”

- اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

لبيك اللهم لبيك دعاء الحج

كما أن لبيك اللهم لبيك، يعد من أدعية الحج فضلا عن اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

- اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.

- يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

- رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.