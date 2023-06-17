معركة الوعي.. مصر مفتاح سلسلة الطرق البري (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «معركة الوعي.. مصر مفتاح سلسلة الطرق البرية»، في كتاب شخصية مصر، يصف العلامة الدكتورة جمال حمدان مصر بأنها حجر الزاوية بين قارات العالم القديم الثلاثة ومفتاح سلسلة الطرق البرية والبحرية العالمية، لذلك، فقد اعتبرها أكبر دولة طريق وعبور في العالم.

مصر تمتلك سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها 3 آلاف كيلومتر

وتمتلك مصر سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها 3 آلاف كيلومتر، ومن خلال شبه جزيرة سيناء وخليح السويس وخليج العقبة، فإنها تربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، وهناك نهر النيل الممتد لقلب أفريقيا ويصب في أقصى شمال مصر، كما أن مصر توصل بين أوروبا في الشمال وعمق القارة الأفريقية في الجنوب.

مصر نقطة الالتقاء والاتصال بين قارات العالم القديم الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا

وفقًا لما جاء في التقرير، فإنَّ مصر هي نقطة الالتقاء والاتصال بين قارات العالم القديم الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا، التي بلغت حجم التجارة بينها 59% من حجم التجارة العالمية، ومن ثم فإن التطوير الذي تشهده مصر في الفترة الحالية يمكن وصفه بأنه جزء طبيعي من حركة التاريخ المصري واستمرارا لإدراك المصريين أن موقع بلدهم في حد ذاته ثروة قومية.