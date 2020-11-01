عاجل.. محافظة البحر الأحمر تحذر القادمين عبر الطرق البرية

أصدرت محافظة البحر الأحمر بياناً، قبل قليل، حذرت فيه المواطنين القادمين إلى مدينة الغردقة، وغيرها من مدن المحافظة، على الطرق البرية، حيث تم إغلاق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة، باتجاه القاهرة، ذهاب وعودة، نظراً لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، وذلك لحين إشعار آخر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر أن الأجهزة بصدد إصلاحات في الطريق، وأنه لا توجد أمطار أو سيول داخل مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة، كما وجه المحافظ، اللواء عمرو حنفي، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة على الطرق التي تم إغلاقها أو تضررت بسبب الأمطار.

وحرص المحافظ على التواجد بنفسه مع المواطنين العالقين على طريق "الغردقة - رأس غارب"، في منطقة "الكيلو 60"، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى انحراف عدد من السيارات، بينها سيارتان نقل، وأتوبيسان يقلان عدداً من المواطنين، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

كما وجه المحافظ، خلال جولته لتفقد أثار السيول على طريق رأس غارب، يرافقه العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي جرفتها المياه، والتقى عدداً من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضاً مغادرة الطريق حتى إنقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته.

وشهد طريق "رأس غارب - الغردقة" هطول أمطار غزيرة تسببت في شحوط عدد من السيارات على جانبي الطريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، سوى إصابة شخصين بإصابات خفيفة، وتم إسعافهما في الحال.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر طريق "رأس غارب - الغردقة" في الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند منطقة "الكيلو 60"، تسببت في قطع الطريق، وتوقف حركة السيارات، وأهاب محافظ البحر الأحمر بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، كما أهاب بالمواطنين توخي الحذر، حفاظاً على سلامتهم.

وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد حسام كمال، عملية تمشيط سريعة لجميع طرق البحر الأحمر، لاستطلاع مياه الأمطار والسيول، ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق، للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

وكانت أجهزة محافظة البحر الأحمر قد قررت إغلاق 3 طرق خلال الساعات الماضية، اعتبارًا من مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، بسبب هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وهي طرق "رأس غارب - الشيخ فضل"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، الذي شهد سقوط أمطار غزيرة بلغت حد السيول في منطقة "الكيلو 90"، وطريق "القصير - قفط"، بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار على الطريق.