رئيس مجلس الشيوخ: الأطر القانونية بات ضرورة لتنفيذ التحول الرقمي

أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه كلية القانون بالجامعة البريطانية في تحت عنوان «التحول الرقمي»، والذي يستمر اليوم وغدا بمقر الجامعة بمدينة الشروق، وخلال كلمته أكد أن الجوانب القانونية للتحول الرقمي تمثل محوراً جوهريا وركيزة أساسية في طريق هذا التحول، وتحقيق الغاية المرجوة منه.

إعداد أجيال جديدة مهمة سامية ليست هينة

وفي بداية كلمته قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: «يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي، وفي معية هذه الكوكبة من العلماء والفقهاء الذين يحملون على عاتقهم مهمة إعداد أجيال مصر القادمة على النحو الذي يتناسب مع قدر مصرنا الغالية، ويتواكب مع جمهوريتنا الجديدة، ويا لها من مهمة سامية، ولكنها ليست هينة».

رفع كفاءة المنتج الجامعي المصري

وأكمل: «تغمرني اليوم مشاعر عديدة، أهمها الفخر بهذه الجامعة ونحن نرى ثبات أركانها، وتحقيق دورها المنشود في رفع كفاءة المنتج الجامعي المصري علي النحو الذي يشهد به الجميع، وعلى جانب آخر، فها نحن نضع اقدامنا على الطريق الصحيح، وبهذه النقلة التعليمية الواعدة قد صار لنا موقع متميز في خريطة العالم المتمدين لتبقي مصر بتوجيهات القيادة السياسية الواعية الرشيدة كما كانت دائماً منارة للعلم والعلماء».

وتابع: «الجوانب القانونية للتحول الرقمي تمثل محوراً جوهريا وركيزة أساسية في طريق هذا التحول، وتحقيق الغاية المرجوة منه ولجني الثمار منها، وفي هذا المقام يلزم التأكيد على أن أي تحول أو تحرك لن يكتب له النجاح إن لم يكن محاطاً بضوابط وحدود ومفاهيم وأطر قانونية مناسبة، وملائمة له، ومدركة واعية لإبعاده، مرنة في أحكامها من غير تسيب، رادعة الجزاء لمن يخرج عليها، مع التركيز والاهتمام، وبذل الجهد المخلص في إعداد وتجهيز الكوادر البشرية اللازمة، وهي العنصر الجوهري الأغلى في هذه المنظومة، وهذا هو دوركم بل وقدركم».