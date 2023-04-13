رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء فيها: «قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير والبركات، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتظل مصر دائماً رمزاً ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة».