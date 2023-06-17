وزير الاتصالات الأسبق: مظاهر التحول الرقمي تهدد خصوصية الإنسان

قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن الحق في الخصوصية حق أصيل للإنسان ونحو 150 دولة تنص دساتيرها على حماية خصوصية الإنسان.

مراحل تطور التحول الرقمي على مستوى العالم

واستعرض وزير الاتصالات الأسبق خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر بعنوان «التحول الرقمي»، مراحل تطور التحول الرقمي على مستوى العالم إلى أن أصبح عدد التليفونات المحمولة أكثر من عدد السكان في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن مظاهر التحول الرقمي أصبحت تهدد الخصوصية، ولم تعد الأخيرة على رأس الاهتمامات العالمية، مشيرا إلى إن التطبيقات والمواقع تدفعنا إلى التنازل عن بياناتنا طواعية: «المعلومات المتنازل عنها عند استخدام واتس آب 16 معلومة، في حين يحصل الماسنجر على 39 معلومة منا، ولا نعرف أين تذهب هذه البيانات ولا فيما يتم استخدامها؟».

غرامات ضخمة على عدد من الشركات

واستعرض أبرز حوادث الاختراق التي تعرضت لها هذه التطبيقات حول العالم، والتي تعد بمثابة فضيحة لبعض الشركات الدولية، إلى جانب العبث بخصوصية ملايين المستخدمين على هذه التطبيقات.

وذكر عددا من الأمثلة التي أدت إلى توقيع غرامات ضخمة على عدد من الشركات من بينها الشركة المالكة لموقع فيسبوك، مطالبا بأن يكون هناك قانون دولي لحماية البيانات، ثم تحدث عن تقنية الميتافيرس، والتي يستطيع المستخدم من خلالها إنتاج مثيل افتراضي له يتم تدريبه ومع تطور الأبحاث سوف يستطيع أن يتصرف مثله على غرار الهولوجرام .

ثم أشار إلى جهود إيلون ماسك، ومن بينها مشروع نيورالينك والذي طرحه عام 2016، من أجل تطوير التكنولوجيا العصبية: «إيلون ماسك راهن على الذكاء الاصطناعي متيقنا أنه سيتفوق على ذكاء الإنسان مالم يتم تعزيزه بتركيب هذه الشرائح العصبية».

وشرح مراحل تطور عمل مشروع اليورلينك، ووصل في مايو الماضي إلى حصول ماسك على الموافقة بزراعة هذه الشرائح في المخ البشري.