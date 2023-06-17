أساتذة وطلبة الأكاديمية العسكرية في زيارة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالتعاون مع «نادي يونسكو.. بناة المستقبل»، والذي يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كل المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة.

تضمنت الزيارة شرح تفصيلي للمهام والأهداف التي يسعى «نادي يونسكو.. بناة المستقبل» لتحقيقها من خلال نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمي بها والذي يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية.