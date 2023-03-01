وفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بهدف إطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية رحب خلالها بالحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة في جميع المجالات؛ بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته.

كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار.

كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة، وشاهد الوفد عرضا عسكريا أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة.