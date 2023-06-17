«الفاو» تتوقع ارتفاع فاتورة الغذاء العالمي بنسبة 1.5% في 2023

توقعت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أنَّ تسجل فاتورة الواردات الغذائية العالمية مستوى قياسي جديد هذا العام، رغم التوقعات بأن تشهد الزيادة وتيرة أبطأ بكثير مقارنةً بالعام الماضي.

فاتورة الأغذية العالمية سترتفع إلى 1.98 تريليون دولار

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنَّ التي استندت لتقرير بعنوان «دراسة استشرافية للأغذية» أنَّ فاتورة الأغذية العالمية سترتفع إلى 1.98 تريليون دولار، هذا العام بزيادة قدرها 1.5% عن عام 2022. وكانت قد ارتفعت بنسبة 11% في عام 2022، و18% في عام 2021.

وأضافت منظمة «الفاو» أنَّه بينما تستمر الواردات الغذائية للاقتصادات المتقدمة في التوسع، فمن المتوقع أن تنخفض فاتورة الواردات لمجموعة أقل البلدان نموًا بنسبة 1.5% هذا العام، وتنخفض فاتورة الواردات للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بنسبة 4.9%.

وحذر التقرير -الذي يصدر بشكل نصف سنوي عن منظمة «الفاو» التي تهتم بالزراعة والغذاء على مستوى العالم وأصدرَته شعبة الأسواق والتجارة- أنَّ الانخفاض في حجم الواردات الغذائية أمر مقلق في كلا المجموعتين، مما يشير إلى انخفاض القوة الشرائية.

ضغوط تكلفة المعيشة يمكن أن تستمر حتى نهاية 2023

وتابعت منظمة «الفاو» أنَّ المخاوف عالميًا تتفاقم لكون أن انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأولية لم يترجم -أو على الأقل لم يُترجم كاملاً- إلى انخفاض للأسعار على مستوى البيع بالتجزئة محلياً، مما يشير إلى أن ضغوط تكلفة المعيشة يمكن أن تستمر في عام 2023.

أما مؤشر أسعار الاستهلاك للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الذرة عالميا% بنسبة 10.2% بين أبريل2022 وفي سبتمبر 2022، بنسبة 4.8% فقط في المتوسط عند حسابها بالعملات المحلية الحقيقية للبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية.

وحذر كبير الاقتصاديين في منظمة «الفاو» المأمون عمروق، من أنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وزيادة التحديات المالية وتقويض جهود مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقضاء على أي تقدم تمّ إحرازه.