الفاو: 160 مليون طفل يعملون في الزراعة حول العالم

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أنها تكثف عملها مع الشركاء للقضاء على عمل الأطفال في القطاعات الرئيسية في الزراعة على مستوى العالم خاصة التي تتعلق بالكاكاو والقطن والبن، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية الابتكارية لأغراض الرصد والوقاية.

أوضحت في تقرير لها أنه بسبب الفقر وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمي، فإنَّ عمل الأطفال في صفوف أصحاب الحيازات الصغيرة الريفية في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك هو أكبر بثلاثة أضعاف منه في المناطق الحضرية، ويأتي غالبًا نتيجة أوجه الضعف والصدمات الاقتصادية والاجتماعية المعقَّدة.

وقال ماكسيم تيريرو رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة: «إنَّ عمل الأطفال ينتهك حقوقهم، من خلال تعريض صحة الأطفال وتعليمهم للخطر، ما يشكل عقبة أمام تطوير النظم الزراعية والغذائية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي».

86 مليون طفل يعملون في الزراعة بأفريقيا

أشارت المنظمة إلى أن تقرير لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صدر في عام 2021 يشير إلى أن أكثر من 160 مليون طفل حول العالم لا يزالون يعملون في الزراعة، منهم 86.6 مليون طفل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أي أكثر من عمل الأطفال في سائر بلدان العالم مجتمعة، كما تبين أن 70% من عمل الأطفال يتركَّز في الزراعة.

أشارت المنظمة إلى أنها نجحت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في التصدي لعمل الأطفال في سلاسل قيمة القطن في بوركينا فاسو ومالي وباكستان، واستفاد من هذه المبادرة أكثر من 100 الف مستفيد من النساء والرجال والشباب والأطفال.

تابعت أن المنظمة ساهمت في تحسين سبل معيشة الأسر وتمكين المرأة اقتصاديًّا وأذكت الوعي بشأن المهارات الزراعية المناسبة عُمريًّا، كما تتعاون المنظمة في مبادرة جديدة بقيمة 10 ملايين يورو تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنهاء عمل الأطفال في سلاسل الإمداد، للعمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في سلاسل قيمة البنّ في أوغندا وهندوراس وفييت نام.