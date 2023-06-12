وزير الري يبحث مع «الفاو» إجراءات تنفيذ مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع نصر الدين حاج ممثل منظمة الفاو في مصر، والمهندس وليد حسن كبير مسئولي الموارد الطبيعية بالفاو، ونجلاء البنداري منسق المشروع وخبيرة الري، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع «تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة»، والذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل من الحكومة اليابانية.

الوزارة تبذل جهودا متميزة لتحسين عملية إدارة المياه

ووفقا لبيان صحفي، قال «سويلم»، إنّ الوزارة تبذل جهودا متميزة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط المهم بين الماء والغذاء، موضحاً أن مشروعات التوسع في نظم الري الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.

وأضاف أن مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، يتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.

اختيار مواقع تنفيذ الري الحديث طبقاً لحالة المنظومة المائية

كما أكد أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزارعين على التحول للري الحديث، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الري الحديث، وتوفير الدعم الفني والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذي يشجع المزارعين على التحول للري الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

واشار إلى اختيار مواقع تنفيذ الري الحديث طبقاً لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادي الجديد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الاستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومي لبحوث للمياه وجامعة توتورى اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية في مصر، والتأكيد على أهمية التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الري الحديث لاحقاً والمساهمة في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية.